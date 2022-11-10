Миннеаполис, США, , 10:42 — REGNUM «Финикс Санз» одержал победу над «Миннесота Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 129:117.

Баскетбол (сс) Markus Spiske

Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикса» Девин Букер, на счету которого 32 очка и 11 подборов. У «Миннесоты» центровой Руди Гобер сделал дабл-дабл, набрав 25 очков и 11 подборов.

На сегодняшний день «Финикс» занимает третье место в Западной конференции НБА, на счету команды 19 очков. «Миннесота» идёт на 10-м месте в Западной конференции с 17 очками.

Читайте также: «Клипперс» одержали победу над «Лейкерс» в матче НБА