Москва, , 10:48 — REGNUM Представители Росгвардии уничтожили 17 целей на Энергодарском направлении, в том числе цех по ремонту лодок, предназначенных для ДРГ киевского неонацистского режима. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 ноября сообщила пресс-служба Росгвардии.

Росгвардия rosgvard.ru

«На Энергодарском направлении поражены 17 целей, уничтожен цех по ремонту лодок, которые противник использовал для переброски десанта на левый берег Каховского водохранилища», — рассказали в Росгвардии.

Отмечается также, что на Криворожском направлении были поражены более 20 целей. Росгвардейцы уничтожили два склада с боеприпасами и живую силу киевского режима в двух районах сосредоточения. Помимо этого, на Николаевском направлении уничтожены около 15 военных киевского режима.