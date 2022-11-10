Москва, , 10:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил наладить связь между воинскими подразделениями и производителями материальных средств для армии. Текст поручения опубликован 10 ноября на сайте Кремля.

Владимир Путин Programmes.putin.kremlin.ru

Президент поручил правительству России совместно с Минобороны в целях повышения качества продукции «сформировать механизм, обеспечивающий эффективный и оперативный обмен информацией между подразделениями, непосредственно участвующими в специальной военной операции, и производителями вооружения, военной и специальной техники, материальных средств».

Он также поручил привести в соответствие существующие нормативы с реальными потребностями войск «с учётом интенсивности использования и износа материальных средств».

Сроки исполнения поручения — до 14 ноября 2022 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и министр обороны РФ Сергей Шойгу.