Сыктывкар, , 11:05 — REGNUM В Коми прекращены мероприятия, связанные с призывом на военную службу в рамках частичной мобилизации. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 ноября сообщили в правительстве республики.

Частичная мобилизация R-19.ru

«В дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооружённых Сил страны будет организована только за счёт приёма добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе спецоперации погиб многодетный отец из Коми.