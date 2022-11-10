Анкара, 10 ноября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Власти Турции продолжают свои посреднические усилия в вопросе об урегулировании конфликта на территории б. УССР. Об этом 10 ноября заявил журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в аэропорту Эсенбога в Анкаре перед вылетом в Самарканд.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Наши посреднические усилия продолжаются без перерыва. Конкретных сроков по переговорам, то, когда завершится эта ситуация, сейчас невозможно сказать», — сказал он.

Также Эрдоган назвал «положительным моментом» решение Москвы по отводу российских войск для организации обороны по рубежу Днепра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующему Объединённой группировкой российских войск в зоне проведения СВО Сергею Суровикину начать отвод российских войск для организации обороны по рубежу Днепра.