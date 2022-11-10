Москва, 10 ноября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Правительство РФ к 11 ноября должно представить предложения по контролю за расходованием средств на мероприятия, которые обеспечивают проведение специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на список поручений президента РФ Владимира Путина по итогам совещания с членами координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Правительству Российской Федерации представить предложения по обеспечению контроля за расходованием средств федерального бюджета на мероприятия, обеспечивающие проведение специальной военной операции, с учетом направления таких средств на цели обеспечения проведения указанной операции», — говорится в перечне поручений.

Ответственным за выполнение поручения назначен глава правительства РФ Михаил Мишустин.