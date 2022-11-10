Саратов, , 11:18 — REGNUM Двое ребят из Саратовской области награждены медалями «За проявленное мужество». Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Награждение детей-героев в Саратовской области 64. mchs. gov.ru

Награду получили школьники из села Успенка Пугачевского района. Так, 11-летний Кирилл оказался рядом с подавившейся женщиной и оказал ей первую помощь. 15-летняя Лиза не оставила в беде застрявшую в сугробе соседку.

Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Саратовской области полковник Алексей Костюк поблагодарил родителей награжденных детей за правильное воспитание. Ребята оказались неравнодушными и не прошли мимо оказавшихся в беде людей. Некоторые просто теряются и не могут среагировать на ситуацию. Поступки ребят заслуживают уважения, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 16-летняя девушка из Челябинска гуляла с подругами и заметила, что в окне третьего этажа стоит маленькая девочка, облокотившаяся на москитную сетку. Когда девочка начала падать, школьница успела поймать ее на лету.

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