Шэньян, Китай, , 10:41 — REGNUM Власти Китая начали расследование против высокопоставленного законодателя из северо-восточной провинции страны, сообщает 9 ноября агентство Синьхуа.

Юань Josstoday.com

Против высокопоставленного законодателя из Шэньяна, столицы провинции Ляонин на северо-востоке Китая, начато расследование по подозрению в серьезных нарушениях партийной дисциплины и законов, говорится в официальном заявлении надзорных органов.

Согласно заявлению Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии, глава постоянного комитета Шэньянского муниципального собрания народных представителей Фу Чжунвэй находится под следствием.

Подробности не сообщаются.