Гагра, Абхазия, 10 ноября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Все попытки Абхазии добиться от Грузии подписания соглашения о неприменении силы в ходе переговоров в формате Женевских дискуссий не находят понимания со стороны Тбилиси. Об этом 9 ноября заявил замглавы МИД Абхазии Ираклий Тужба на встрече в Сухуме с представителем ООН Джихан Султаноглу и спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Максим Цуканов, ИА REGNUM Грузия, Абхазия и Южная Осетия

«К сожалению, работа на данном этапе зашла в тупик. Сегодня нам предлагают обсуждать вопросы, которые совершенно иного порядка, которые не имеют прямого отношения к документу о неприменении силы», — сказал Тужба.

Султаноглу на это заявила, что главным является само продолжение абхазо-грузинских переговоров. На заявления Тужбы, что в мире не признают паспорта Абхазии, ограничивая права абхазов, Клаар ответил, что данные меры якобы направлены не против республики, а против политики России.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2008 года в Женеве проходят международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье с участием Абхазии, России, Грузии, Южной Осетии и США. Посредниками выступают ООН, ЕС и ОБСЕ. Женевские дискуссии — единственная платформа диалога между Грузией, Абхазией и Южной Осетией.