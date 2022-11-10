Лос-Анджелес, США, , 10:33 — REGNUM «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 114:101.

Леброн Джеймс Keith Allison

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, на счету которого 30 очков. У «Клипперс» форвард Пол Джордж набрал 29 очков.

На сегодняшний день «Клипперс» занимает седьмое место в Западной конференции НБА, на счету команды 19 очков. «Лейкерс» идёт на 14-м месте в Западной конференции с 13 очками.

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