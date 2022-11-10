Пекин, 10 ноября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Министерство промышленности и информационных технологий Китая недавно опубликовало руководство по содействию цифровой трансформации малых и средних предприятий (МСП), сообщает 9 ноября агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Руководство призывает к созданию цифровых приложений для мгновенной связи, совместной работы на расстоянии и управления проектами, чтобы лучше удовлетворять потребности таких компаний во время трансформации. Поставщикам цифровых услуг и интернет-платформам было предложено разработать более удобные решения для проблем, с которыми сталкиваются МСП при продвижении цифровой трансформации.

Чтобы усилить политическую поддержку компаний, соответствующие департаменты должны предложить больше рекомендаций, увеличить финансовую помощь, расширить пилотные программы и улучшить услуги, согласно руководству. Министерство также опубликовало список стандартов 2022 года для оценки цифровых возможностей МСП.