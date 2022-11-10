Пошехонье, Ярославская область, , 11:15 — REGNUM Жители Ярославской области неоднозначно восприняли планы установки памятника святителю Николаю в городе Пошехонье. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на публикации в соцсетях. 9 ноября стало известно об установке монумента святому высотой в три метра. На это планируется потратить 8,6 миллионов рублей. По плану работы должны завершить до 28 декабря 2022 года.

Николай Чудотворец. XVII

10 ноября на странице губернатора Ярославской области появился пост, критикующий планы.

«Я все понимаю, Россия — центр духовности, но нужно знать меру! В областном центре только что открыли стелу городу трудовой доблести, теперь памятник в Пошехонье! У нас что, действительно денег в бюджете области с излишком? Или у нас нет проблем с дорогами, детскими садами, здравоохранением? Опять больше 8 млн. на никому ненужный памятник! Пусть ваши помощники почитают отзывы и комментарии на эту новость! Ну не понимают люди, зачем?! Ну не время выбрасывать деньги! Есть более важные сферы! Обратите внимание, пожалуйста», — написал мужчина.

И, действительно, на публичных страницах, посвящённых Ярославской области, пошехонцы не высказывают большой радости по поводу предстоящей установки памятника.

«Совсем мозги отплыли? У вас люди живут в полуразрушенных бараках, а они о памятниках думают…», — пишет жительница.

«Да что для пошехонцев 8 миллионов, сущая ерунда. Город-то ведь «процветает», «владыка» Николай-чудотворец-пошехонец (Пошехонский район возглавляет Николай Белов — ИА REGNUM) на благо города трудится не покладая рук, не поставит же он себе при жизни памятник, а тут какой-никакой Николай», — замечает другая.

Интересует людей и место установки монумента. Благоустройство центральной площади Пошехонья по нацпроекту должно было закончится ещё в ноябре 2021 года. Больше года главная площадь находится в состоянии ремонта. Кроме того, доминантой площади является памятник Ленину, установленный при участии Валентины Терешковой. Часть пошехонцев считает, что площадь «избезобразили», а святой рядом с лидером советского государства будет смотреться весьма странно.

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