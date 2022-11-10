Пошехонье, Ярославская область, 10 ноября 2022, 11:15 — REGNUM Жители Ярославской области неоднозначно восприняли планы установки памятника святителю Николаю в городе Пошехонье. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на публикации в соцсетях. 9 ноября стало известно об установке монумента святому высотой в три метра. На это планируется потратить 8,6 миллионов рублей. По плану работы должны завершить до 28 декабря 2022 года.
10 ноября на странице губернатора Ярославской области появился пост, критикующий планы.
И, действительно, на публичных страницах, посвящённых Ярославской области, пошехонцы не высказывают большой радости по поводу предстоящей установки памятника.
Интересует людей и место установки монумента. Благоустройство центральной площади Пошехонья по нацпроекту должно было закончится ещё в ноябре 2021 года. Больше года главная площадь находится в состоянии ремонта. Кроме того, доминантой площади является памятник Ленину, установленный при участии Валентины Терешковой. Часть пошехонцев считает, что площадь «избезобразили», а святой рядом с лидером советского государства будет смотреться весьма странно.
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