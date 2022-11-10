Москва, 10 ноября 2022, 10:27 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил завершить определение целевого задания по обеспечению войск и других формирований, принимающих участие в специальной военной операции России на территории бывш. УССР.
Текст поручения опубликован на сайте Кремля.
До 14 ноября 2022 года Координационному совету при правительстве «с учётом ранее данных поручений завершить определение целевого задания по обеспечению» потребностей российской группировки войск, задействованной в проведении спецоперации. Также в указанные сроки нужно определить направления и сроки задания.
Ответственным за выполнение поручения назначен глава правительства РФ Михаил Мишустин.