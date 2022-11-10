Грозный, 10 ноября 2022, 10:48 — REGNUM В Грозный вернулся освобожденный из плена Киргиз Мусаханов. О его спасении ранее сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров. Раненым, боец попал в плен, откуда его удалось вызволить благодаря депутату Госдумы от Чечни Шамсаилу Саралиеву («Единая Россия»)
В планах вернувшегося домой военнослужащего — подлечиться и вновь вернуться к исполнению своего долга по защите Родины.
Как рассказал Кадыров, Киргиз Мусаханов был ранен в бою, потерял много крови и оказался в плену. Его спасли и направили на лечение в Москву. На долечивание чеченский военный прибыл домой, в Чечню.
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