Грозный, 10 ноября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Грозный вернулся освобожденный из плена Киргиз Мусаханов. О его спасении ранее сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров. Раненым боец попал в плен, откуда его удалось вызволить благодаря депутату Госдумы от Чечни Шамсаилу Саралиеву («Единая Россия»)

Иван Шилов ИА REGNUM Боец Росгвардии

В планах вернувшегося домой военнослужащего — подлечиться и вновь вернуться к исполнению своего долга по защите Родины.

«Киргиз намерен после восстановления снова отправиться в зону проведения специальной военной операции и продолжить выполнять поставленные задачи. И в этом в том числе особенность и характерная черта чеченских воинов. Они всегда рвутся обратно на поле боя, когда речь идет о защите святых ценностей», — написал в своем телеграм-канале глава Чечни.

Как рассказал Кадыров, Киргиз Мусаханов был ранен в бою, потерял много крови и оказался в плену. Его спасли и направили на лечение в Москву. На долечивание чеченский военный прибыл домой, в Чечню.