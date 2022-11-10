Ижевск, , 13:31 — REGNUM В отношении жителя Удмуртии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Хвойная коллекция Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным следствия, в мае 2022 года мужчина начал незаконную заготовку древесины вместе со своими знакомыми. Снабдив их необходимым оборудованием, обвиняемый с мая по июнь без разрешительных документов незаконно вырубал деревья хвойных пород на территории Кекоранского участкового лесничества в Якшур-Бодьинском лесничестве.

Ущерб от действий «черного лесоруба» и его команды оценивается в 4 млн рублей. Для его возмещения на имущество обвиняемого был наложен обеспечительный арест.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в первой половине 2022 года правоохранители Удмуртии выявили 64 факта незаконной рубки леса. Установленная сумма ущерба по уголовным делам составила более 20 млн рублей.

Было зафиксировано семь фактов контрабанды древесины на общую сумму около 11 млн рублей. В период с 15 марта по 31 апреля было выявлено 19 фактов перевозки древесины без сопроводительных документов.

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