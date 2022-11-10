Оклахома-сити, США, , 10:28 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержал победу над «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 136:132.

«Милуоки Бакс» (сс) Amy Meredith

Самым результативным игроком матча стал форвард «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету которого 39 очков. У «Милуоки» защитник Джевон Картер сделал дабл-дабл из 36 очков и 12 подборов.

На сегодняшний день «Милуоки» занимает первое место в Восточной конференции НБА, на счету команды 21 очко. «Оклахома» идёт на 13-м месте в Западной конференции с 15 очками.

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