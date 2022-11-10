Вашингтон, , 10:25 — REGNUM В ходе своего выступления по итогам промежуточных выборов в Конгресс США американский президент Джо Байден оговорился, назвав Херсон иракским городом Эль-Фаллуджа. Трансляция его выступления 9 ноября шла на Youtube-канале Белого дома.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вы должны задать вопрос, действительно ли, насколько я помню, контекст таков, что независимо от того, отступают они (российские военные. — Прим. ред.) из Эль-Фаллуджи или нет… и я имею в виду из Херсона, города Херсон», — сказал он.

Отметим, город Эль-Фаллуджа находится на реке Евфрат в иракской провинции Анбар, на расстоянии порядка 57 км в западном направлении от Багдада. В ноябре и декабре 2004 года он оказался местом наиболее кровопролитного городского конфликта с участием военных США со времён войны во Вьетнаме.