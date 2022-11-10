Москва, , 11:00 — REGNUM В России нельзя вводить повышенные пошлины на импортную радиоэлектронику, не проработав этот вопрос со всем сторонами — потребителями, поставщиками и государственными органами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства Алексей Головченко. Так он прокомментировал информацию о том, что ряд российских министерств обсуждают возможность ввести такие пошлины, ради поддержки местных производителей.

Электроника Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пошлину на импортную технику вводить нельзя без должной и детальной проработки со всеми сторонами: потребители, поставщики, госорганы, — сказал член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста». — Обычно это делали ранее в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия (ОРВ). Целью этой детальной проработки ставили — создать максимально правильную модель для всех сторон: бизнес, государство и потребители (или граждане). Важно было исключить возможность нанесения урона одной из сторон в процессе регулирования. Ведь очевидно, что плохие законы (не продуманные) дают плохой для экономики результат. Поэтому странно видеть очередные «метания» в регулировании. Сначала разрешение по параллельному импорту. Потом давление на этот самый параллельный импорт. И все «на коленке» и без обсуждения. Так нельзя. Бизнес и так сейчас в тяжёлых условиях. Нельзя его гробить в очередной раз не взвешенными решениями».

Кроме того, он заметил, что введение таких пошлин приведет к росту цен для рядовых потребителей.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, нужны ли российской экономике высокие пошлины на импортную радиоэлектронику.

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