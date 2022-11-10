Париж, 10 ноября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что французские средства ядерного сдерживания «внесли свой вклад» в «безопасность» Европы, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

«Сегодня больше, чем вчера, жизненно важные интересы Франции имеют европейское измерение. Таким образом, наши ядерные силы своим существованием способствуют безопасности Франции и Европы», — заявил президент Франции.

Глава французского государства прояснил тем самым недавние заявления, которые, казалось, ставили этот вопрос под сомнение. На France 2 Эммануэль Макрон 12 октября заявил, что удар по территории бывш. УССР не подпадает под «основные интересы» Франции.

Напомним, Франция решила играть более активную роль в информационной войне, повысив «влияние» до уровня «стратегического приоритета».