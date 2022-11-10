Пекин, 10 ноября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Согласно отчету Китайской академии исследований киберпространства, объем цифровой экономики Китая достиг 45,5 трлн юаней (около $6,3 трлн) в 2021 году, что составляет 39,8% ВВП страны, сообщает 9 ноября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Электронный кошелёк

Цифровая экономика стала важным краеугольным камнем стабильного экономического развития Китая, говорится в Отчете о развитии интернета в Китае за 2022 год, который был опубликован во время Всемирной интернет-конференции (WIC) Wuzhen Summit 2022, проходившей в городке Учжэнь провинции Чжэцзян на востоке Китая.

В дополнение к вышеупомянутому отчету саммит также опубликовал еще один отчет под названием «Отчет о развитии мирового интернета за 2022 год». В нем говорится, что добавленная стоимость цифровой экономики в 47 странах по всему миру достигла $38,1 трлн в 2021 году, увеличившись на 15,6% в годовом исчислении. Цифровая экономика стала важным двигателем восстановления мировой экономики, говорится в докладе.

Саммит, посвященный теме «К общему цифровому будущему в взаимосвязанном мире — построение сообщества с общим будущим в киберпространстве», в этом году посетили более 2100 гостей из более чем 120 стран и регионов, как физически, так и онлайн. Доклады публикуются шесть лет подряд, начиная с 2017 года, в качестве важной части саммита.