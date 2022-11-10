Уфа, , 10:26 — REGNUM Список получателей стипендий среди победителей и призеров всероссийских спартакиад расширили в Башкирии. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Российский спорт ИА REGNUM

Вопрос корректировки государственной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» был рассмотрен на заседании в правительстве региона.

По словам премьер министра правительства республики Андрея Назарова, с 2019 года спортсмены из Башкирии успешно представляют регион на международной спортивной арене, стабильно входят в спортивные сборные команды России.

«По результатам спортивного сезона прошлого года 222 спортсмена в возрасте до 18 лет, показавших высокие спортивные результаты и достойно представивших республику в спортивных состязаниях, получают спортивную стипендию от пяти тысяч до 35 тысяч рублей в зависимости от уровня соревнований», — приводит пресс-служба слова чиновника.

Он также добавил, что в настоящее время основные международные федерации отстраняют спортсменов России от возможности участия в соревнованиях. В связи с этим министерством спорта России создает дополнительные условия для сохранения соревновательной практики, в госпрограмму вносятся изменения, которые предусматривают совершенствование мер стипендиальной поддержки спортсменов и программ их трудоустройства.

Сообщается, что в Башкирии будут выплачивать стипендии спортсменам до 18 лет, являющимся членами спортивных сборных команд региона по видам спорта, включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр в индивидуальных программах, эстафетах и командных программах, и не включенным в них.

Победители и призеры всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов, финала спартакиады молодежи, спартакиады учащихся России также будут получать стипендии, пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что премьер-министр Башкирии одобрил проект постановления о корректировке государственной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики».