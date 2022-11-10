Щучье, Курганская область, , 10:25 — REGNUM В курганском городе Щучье гражданин открыл стрельбу из карабина возле школы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Задержание хулигана Пресс-служба УМВД России по курганской области

Утром 10 ноября в дежурную часть полиции города Щучье поступило сообщение о стрельбе на одной из улиц. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции и экипаж Росгвардии.

«Обнаружив злоумышленника, пытавшегося скрыться в лесном массиве, полицейские организовали преследование. Для задержания вооруженного преступника весь личный состав межмуниципального отдела был поднят по тревоге. Благодаря совместным профессиональным действиям щучанских оперуполномоченных и сотрудников Росгвардии злоумышленник был оттеснён от городских социальных объектов, заблокирован и задержан. У него изъят карабин и патроны», — сообщает пресс-служба ведомства.

Хулиганом оказался местный житель, 2003 года рождения, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Он стрелял из карабина, который похитил из автомобиля другого жителя города.

В настоящее время на месте происшествия продолжает работать следственно — оперативная группа. Пострадавших нет.