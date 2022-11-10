Рязань, 10 ноября 2022, 10:23 — REGNUM Многоквартирные дома в Мариуполе восстанавливают строители из Рязанской области. Ход работ на месте осмотрел губернатор Павел Малков. Об этом он сообщил вечером 9 ноября в социальных сетях.
Глава региона пообщался с подрядными организациями, обсудил вопросы, которые нужно решить для полноценного ввода домов в эксплуатацию. Оплата работы рязанских строителей производится из федерального бюджета.
К декабрю 2022 года на объектах завершат ремонт кровли, установят окна и двери, начнётся подача тепла в квартиры.