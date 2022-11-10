Рязань, 10 ноября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Многоквартирные дома в Мариуполе восстанавливают строители из Рязанской области. Ход работ на месте осмотрел губернатор Павел Малков. Об этом он сообщил вечером 9 ноября в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Мариуполь

Глава региона пообщался с подрядными организациями, обсудил вопросы, которые нужно решить для полноценного ввода домов в эксплуатацию. Оплата работы рязанских строителей производится из федерального бюджета.

«Жители настроены позитивно, ждут, когда закончится ремонт. Через дорогу квартал, который ремонтируют наши соседи, — Тульская область. Там вовсю идут работы. Везде видны свидетельства происходивших событий. Все дома несут на себе следы проходивших здесь боевых действий. А под ногами крутятся кошки, которые, несмотря ни на что, совсем не боятся людей и ищут свою порцию ласки», — написал губернатор.

К декабрю 2022 года на объектах завершат ремонт кровли, установят окна и двери, начнётся подача тепла в квартиры.