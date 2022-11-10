Кито, , 11:04 — REGNUM Национальная конфедерация организаций крестьян, коренных народов и темнокожего населения Эквадора (Fenocin) по-прежнему планирует провести 15 ноября акцию протеста с требованием к правительству выполнить свои соглашения. Об этом пишет Prensa Latina.

Протесты в Эквадоре Agencia de

Организация надеется, что до этого дня правительство выполнит договоренности, достигнутые в рамках круглых столов, созванных после забастовки в июне 2022 года, и, в частности, они надеются на списание долгов.

В прибрежных провинциях Эквадора Гуаяс, Эсмеральдас, Манаби и Лос-Риос запланированы массовые демонстрации. Пока другие организации коренных народов не делали никаких заявлений о своем возможном участии в акциях протеста.

Отмечается, что ряд ключевых требований, побудивших людей выйти на улицы три месяца назад, остались невыполненными — например, вопрос о субсидировании топлива.