Санкт-Петербург, , 10:34 — REGNUM В Ленинградской области завершили съёмки мини-сериала о культовой панк-группе «Король и Шут», сообщил 10 ноября один из основателей и солистов группы Андрей «Князь» Князев.

Влад Коноплёв в роли Андрея «Князя» Князева и Константин Плотников в роли Михаила «Горшка» Горшенева kinopoisk.ru

По его словам, съёмки, которые продлились четыре месяца и шли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, завершились в Выборге. Теперь проект шоураннера Дмитрия Нелидова (известен по сериалам «Конец света», «Пищеблок», — прим. ред.) приступил к постпродакшену.

«Съёмка восьмисерийного сериала, посвященного группе «Король и Шут» — завершена. Премьера состоится в 2023 году. Последний кадр был снят в 03:00 мск 9 ноября в пещере в Выборге», — сказал Князев, добавив, что основой для сценария послужили различные источники, в том числе личные воспоминания и книги участников группы.

Музыкальный продюсер Игорь «Панкер» Гудков, который также стал продюсером сериала отметил, что в проекте использовано много достоверных деталей, связанных с группой. Например, на основе оригинальных рубашек и маек шили костюмы для актеров, в сериале воссоздана атмосфера клуба Sexton, где прошел первый московский концерт группы.

«Очень много будет музыки, мы сами этого не ожидали», — добавил Гудков.

Роль лидера группы Михаила «Горшка» Горшенева, который умер в 2013 году, сыграл Константин Плотников, а в роли «Князя» — Влад Коноплев. Сериал будет показан зрителям на платформе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».

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