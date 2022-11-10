Хух-Хото, Китай, , 10:27 — REGNUM Согласно статистике местной таможни, в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая за первые 10 месяцев 2022 года наблюдался устойчивый рост внешней торговли, сообщает 10 ноября агентство Синьхуа.

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Общая стоимость импорта и экспорта региона с января по октябрь достигла 119,83 млрд юаней (около $16,5 млрд), увеличившись на 19,6% в годовом исчислении. Экспорт вырос на 28%, до 49,11 млрд юаней, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как импорт увеличился на 14,3%, до 70,72 млрд юаней.

Примечательно, что частный сектор Внутренней Монголии взял на себя ведущую роль в стимулировании роста внешней торговли. Объем внешней торговли частных предприятий увеличился на 26,9% в годовом исчислении и составил более 82 млрд юаней, что составляет 68,8% от общего объема региона.

Торговля региона со странами «Пояса и пути» увеличилась на 26,2% в годовом исчислении, а его торговля с членами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства выросла за этот период на 4,9%.