Хух-Хото, Китай, 10 ноября, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Согласно статистике местной таможни, в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая за первые 10 месяцев 2022 года наблюдался устойчивый рост внешней торговли, сообщает 10 ноября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Общая стоимость импорта и экспорта региона с января по октябрь достигла 119,83 млрд юаней (около $16,5 млрд), увеличившись на 19,6% в годовом исчислении. Экспорт вырос на 28%, до 49,11 млрд юаней, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как импорт увеличился на 14,3%, до 70,72 млрд юаней.

Примечательно, что частный сектор Внутренней Монголии взял на себя ведущую роль в стимулировании роста внешней торговли. Объем внешней торговли частных предприятий увеличился на 26,9% в годовом исчислении и составил более 82 млрд юаней, что составляет 68,8% от общего объема региона.

Торговля региона со странами «Пояса и пути» увеличилась на 26,2% в годовом исчислении, а его торговля с членами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства выросла за этот период на 4,9%.