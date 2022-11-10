Нью-Йорк, США, 10 ноября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. «Бруклин Нетс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 112:85.

Keith Allison Кевин Дюрант

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, на счету которого трипл-дабл из 29 очков, 12 подборов и 12 результативных передач. У «Никс» форвард Джулиус Рэндл сделал дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов.

На сегодняшний день «Бруклин» занимает 11-е место в Восточной конференции НБА, на счету команды 17 очков. «Никс» идёт на седьмом месте в Восточной конференции с 16 очками.

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