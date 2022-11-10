Воронеж, 10 ноября 2022, 10:19 — REGNUM «Социальный паспорт» для семей граждан, попавших под частичную мобилизацию, введён в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
Он пояснил, что так называемый социальный паспорт сформирован примерно для половины семей, чьи сыновья, мужья и отцы мобилизованы.
Несколько сотен семей взяты под шефство для оказания регулярной помощи и волонтерского сопровождения, части семей оказывается разовая помощь по бытовым вопросам.
Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября, она завершилась в конце октября.