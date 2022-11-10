Пермь, 10 ноября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Пермском крае началось расследование несчастного случая, в результате которого пострадал 21 вахтовик, сообщили 10 ноября ИА REGNUM в Государственной инспекции труда в регионе.

40.мвд.рф ДТП

По данным ведомства, работники трёх компаний получили травмы. Для четырёх человек они оказались тяжёлыми.

Причиной массового травмирования людей стало ДТП. Вахтовый автобус 9 ноября при движении на внутрипромысловой дороге Рассвет — Баклановка развернуло и опрокинуло на бок.

Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. По результатам расследования будут приняты меры административного характера и направлены материалы в правоохранительные органы.