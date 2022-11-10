Москва, 10 ноября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Российские детские лагеря могут получить дополнительную финансовую поддержку от государства в размере 1 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила 10 ноября зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко («Единая Россия»).

Департамент труда и социальной защиты Костромской области В детском лагере

«Минфин на сегодняшний момент пошел нам навстречу и выделил пока 1 млрд из тех денег, которые они могут сейчас заложить отдельно от общего блока расходов для поддержки детских лагерей в текущей ситуации», — пояснила депутат.

Госдума готовится 22 ноября обсудить проект федерального бюджета на 2023–2025 годы во втором чтении.