Шанхай, Китай, , 15:11 — REGNUM В условиях антироссийских санкций, рынки Китая становятся все более привлекательными для российских предпринимателей. При поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» свыше 50 российских компаний-экспортеров стали участниками V Международной выставки CIIE в Шанхае.

Шанхай Dawvon — Pudong

Как сообщает платформа exportcenter.ru, российская экспозиция разместилась в пяти тематических павильонах: «Продукты питания и АПК», «Потребительские товары — Сувенирные и ювелирные изделия», «Потребительские товары — Косметика и бытовая химия», «Медицина» и «Услуги». Общая площадь экспозиции составила более 900 кв. м.

На коллективной экспозиции Made in Russia представлен широкий ассортимент российской продукции: кондитерские изделия, напитки, замороженные продукты, продукция сельского хозяйства, диетическое и специальное питание, а также средства уходовой косметики, бытовая химия, современное высокотехнологичное медицинское оборудование, средства эстетической медицины, витамины и БАДы, сувенирные изделия и украшения ручной работы, выполненные из бивня мамонта.

Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина подчеркнула особую значимость CIIE, как действующего инструмента для наращивания экспортных поставок на китайский рынок:

«Китай был и остается главным внешнеторговым партнером России. За 2021 год товарооборот увеличился на 35% и превысил 140 миллиардов долларов. За первые 8 месяцев текущего года объём взаимной торговли вырос ещё на 31%. Большую отдачу приносят совместные деловые форумы, ярмарки, выставки. Китайская международная импортная выставка — отличный пример. Российские компании участвуют в CIIE уже пятый год, и с уверенностью можно сказать, что это очень действенный инструмент для наращивания экспортных поставок на китайский рынок».

Компании смогли ознакомиться с действующей единой системой поддержки экспорта, в рамках которой экспортерам оказывается поддержка через Торговое представительство России в Китае и представительство Российского экспортного центра, предлагающего набор финансовых и нефинансовых инструментов через цифровую платформу «Мой экспорт».

Представители российской торговой компании в Китае «Хуа Но Э Сян» рассказали о работе межотраслевой платформы для заключения внешнеторговых сделок между российскими производителями и китайскими потребителями.

Ранее отмечалось, что Китае в 2022 году заметно вырос спрос на российскую агропродукцию, которая представлена в демонстрационно-дегустационном павильоне АПК Российского экспортного центра.

«В 2021 году экспортеры заключили сделки с китайскими партнерами на сумму более $3,24 млн. Китайский спрос на российскую продукцию в этом году значительно вырос, что видно по мероприятиям в павильоне. В этом году мы подписали контракты на сумму более $7,5 млн», — пояснил вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря совершенствованию законодательства, а также консультационной и маркетинговой поддержке со стороны государства, национальный проект «Международная кооперация и экспорт» помогает выйти на международные рынки отечественным производителям.