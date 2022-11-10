Пекин, , 10:24 — REGNUM Прокуратура Китая одобрила арест 7 594 человек и передала в суд дела 8 516 человек в рамках общенациональной борьбы с мошенничеством в программах ухода за пожилыми людьми, сообщила 9 ноября Верховная народная прокуратура Китая.

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Большинство преступлений принимало форму незаконного сбора средств, мошенничества, а также производства и продажи контрафактной или некачественной продукции, заявили прокуроры на пресс-конференции, посвященной успехам кампании. Первоначально шестимесячная специальная кампания, начатая в апреле, по словам властей, стала частью повседневной работы правоохранительных органов.

Прокуроры пообещали продолжать занимать жесткую позицию в отношении подобных преступлений и оказывать дополнительную помощь в наведении порядка в секторе. Они также предпримут более эффективные меры для повышения осведомленности общественности о законе и опасности стать жертвой таких преступлений.