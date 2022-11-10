Тегеран, , 10:16 — REGNUM Первая собственная гиперзвуковая баллистическая ракета разработана Ираном. Об этом 10 ноября сообщил командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских Вооружённых сил) Ирана Амирали Хаджизаде, его слова приводит агентство Tasnim.

Гиперзвуковая ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

«Эта новая ракета пройдет через все системы проверки противоракетной обороны, и я не думаю, что в течение десятилетий будут технологии, способные противостоять ей», — сказал он.

Также Хаджизаде уточнил, что разработанная Ираном гиперзвуковая ракета является решением для уничтожения противоракетных систем противника, и добавил, что разработка исламской республикой такого вида оружия является большим скачком в её ракетном производстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее иранский министр разведки Эсмаил Хатиб заявил властям Садовской Аравии, что «стратегическое терпение», которое сохраняет Тегеран, может кончиться.