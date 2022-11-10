Тегеран, 10 ноября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Первая собственная гиперзвуковая баллистическая ракета разработана Ираном. Об этом 10 ноября сообщил командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских Вооружённых сил) Ирана Амирали Хаджизаде, его слова приводит агентство Tasnim.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвуковая ракета

«Эта новая ракета пройдет через все системы проверки противоракетной обороны, и я не думаю, что в течение десятилетий будут технологии, способные противостоять ей», — сказал он.

Также Хаджизаде уточнил, что разработанная Ираном гиперзвуковая ракета является решением для уничтожения противоракетных систем противника, и добавил, что разработка исламской республикой такого вида оружия является большим скачком в её ракетном производстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее иранский министр разведки Эсмаил Хатиб заявил властям Садовской Аравии, что «стратегическое терпение», которое сохраняет Тегеран, может кончиться.