Красноярск, 10 ноября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Политический аналитик Александр Чернявский (Красноярский край) в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 10 ноября прокомментировал информацию о том, что в Харькове демонтировали памятник Александру Пушкину, установленный в 1904 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Пушкин

«К сожалению, такие чудовищные события, как снос памятника нашему величайшему поэту Александру Пушкину в Харькове, перестали быть сенсацией. Уже на протяжении многих лет мы видим целенаправленную политику по стиранию киевским режимом всего, что связано с русской культурой и историей», — отметил собеседник ИА REGNUM.

По его словам, битва русофобов с памятниками началась не сегодня, а как минимум в 2014 году: «Тогда начали сносить памятники, которые были связаны с ненавистной бандеровцам советской эпохой, в частности с нашими полководцами, которые в годы Великой Отечественной войны боролись с нацистами и их прихвостнями. Сейчас добрались до Пушкина и других великих людей, прославивших русскую культуру во всём мире. Мы знаем, что в Одессе планируют снести памятник Екатерине II — императрице, благодаря которой фактически и появился этот город на карте Российской империи. Такими методами действуют последние трусы и подлецы».

Эксперт видит несколько причин «этого позорного явления». «Во-первых, это общий русофобский тренд. Видим мы его не только на территории б. УССР, но и в странах Прибалтики, во многих странах Европы. Это так называемая отмена всего, что олицетворяет Русский мир. Есть и политико-исторический фактор. Города Новороссии, где сносят памятники, никакого отношения к Малороссии никогда не имели. Большевики волюнтаристски присоединили эти территории, которые раньше назывались Новороссией, к б. УССР 100 лет назад. Укронацистам хочется стереть память об этой неприятной для них исторической правде, вытравить всё, что связано с нами. Этой цели подчинена не только битва с памятниками, но и главным образом запрет русского языка и фальсификация истории», — подчеркнул Александр Чернявский.

Он убеждён, что эти попытки на самом деле безнадёжны и памятники будут восстановлены.

«Наши памятники на территории б. УССР, надеюсь, и в Прибалтике тоже, будут восстановлены в течение ближайших лет. Очень важно, чтобы от ответственности не ушли инициаторы этих сносов. Их имена известны. Думаю, что нашим следственным органам нужно уже сейчас открывать уголовные дела и готовить показательные судебные процессы. И наказание для негодяев должно быть самым суровым», — резюмировал эксперт.

Напомним, 9 ноября Харьковский горсовет сообщил о том, что памятник Пушкину, установленный в центре Харькова в 1904 году, демонтирован. В горсовете Харькова заявили, что харьковчане хотят «переосмыслить культурную и историческую среду города» и якобы «не желают видеть в своем городе русские топонимы». Дальнейшую судьбу памятника, согласно заявлению местных властей, решат жители города.

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