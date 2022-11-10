Посёлок городского типа Прогресс, Амурская область, , 10:20 — REGNUM Прокуратура намерена тщательно следить за ходом отопительного сезона в посёлке Прогресс Амурской области, где накануне загорелось оборудование для подачи угля. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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Теплоснабжение населённого пункта должно быть бесперебойным, подчеркнул исполняющий обязанности прокурора области Денис Герасимов. Он потребовал принять меры, чтобы права жителей не были нарушены после ЧП. Всего от электростанции отапливаются дома, в которых живут порядка 11 тыс. человек, в том числе 145 многоквартирных зданий. Кроме того, котельная снабжает теплом 11 учреждений образования, поликлинику и больницу.

«С учётом значительного числа потребителей, обеспечивающихся теплом от Райчихинской ГРЭС, бесперебойное прохождение отопительного периода на территории населенного пункта взято на особый контроль. Возникшая накануне ситуация не должна повлиять на качество коммунальных услуг, предоставляемых населению» — отметил Денис Герасимов.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание на оборудовании для подачи угля произошло на ГРЭС Райчихинска ночью 8 ноября. Объект является сортировочной АО «Амурский уголь» в пгт. Прогресс. Оборудование повреждено, теперь уголь будут перегружать вручную.