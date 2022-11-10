Ереван, , 10:17 — REGNUM Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 10 ноября отправляется во Францию с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба армянского МИД.

Арарат Мирзоян Национальное Собрание Республики Армения

«В рамках визита запланированы встречи министра Мирзояна с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной и с другими французскими официальными лицами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Мирзоян также будет участвовать в Парижском форуме мира, который пройдёт в течение 11 и 12 ноября.

Напомним, это будет пятый ежегодный Парижский форум мира. В нём также будет участвовать президента Франции Эммануэль Макрон. В этот раз тем форума называется «Преодоление многопланового кризиса».