Селенгинский район, Бурятия, , 10:22 — REGNUM Школьника из Бурятии наградят медалью Совета Федерации «За проявленное мужество». Год назад юный герой спас из полыньи ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Лед Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ноябре 2021 года 13-летний подросток шёл к своему другу в посёлке Гусиное Озеро. Проходя мимо реки, он увидел на льду знакомого 10-летнего мальчика и предупредил его об опасности. Однако было уже поздно, ребёнок в этот момент провалился в полынью.

«Первым желанием Никиты было броситься спасать приятеля, но он вспомнил правила поведения на льду, о которых на открытом уроке рассказывали спасатели. Тогда он взял длинную палку и не пошел, а пополз по льду на помощь Денису», — говорится в сообщении.

С трудом школьнику удалось вытащить из ледяной воды товарища. По мнению спасателей, именно решительные действия мальчика смогли предотвратить возможную трагедию. Ранее за свой поступок Никита был награждён медалью МЧС.

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