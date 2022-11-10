Хайкоу, Китай, 10 ноября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Глобальная конференция по содействию переходу на низкоуглеродную энергетику в Азиатско-Тихоокеанском регионе стартовала в городе Хайкоу, столице южно-китайской провинции Хайнань, сообщает 9 ноября агентство Синьхуа.

Anna Frodesiak Хайкоу

Конференция CEO AESIEAP 2022, организованная Ассоциацией индустрии электроснабжения Восточной Азии и Западной части Тихого океана (AESIEAP) и Китайским советом по электроэнергетике, посвящена обсуждению путей обеспечения устойчивого энергоснабжения за счет перехода на экологически чистую и низкоуглеродистую энергетику.

Двухдневное мероприятие будет проходить в онлайн и оффлайн форматах. Представители компаний и правительств, международных организаций и ученые поделятся своим мнением на мероприятии. Китай ускорит развитие возобновляемых источников энергии, будет координировать развитие гидроэнергетики и защиту окружающей среды, а также активно и безопасно развивать атомную энергетику, заявил заместитель главы Национального энергетического управления Юй Бин.

Президент AESIEAP Синь Баоань сказал, что Азиатско-Тихоокеанский регион отличается большим населением, быстрым экономическим ростом, огромным спросом на энергоносители и сильной взаимодополняемостью. Он добавил, что жизненно важно углублять региональное энергетическое сотрудничество и создавать энергетическое сообщество с общим будущим.