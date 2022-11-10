Москва, , 10:12 — REGNUM Комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры проголосовал за включение в проект бюджета на 2023–2025 годы поправок, которые направлены на выделение средств на детский туристический кешбэк. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила 10 ноября зампред комитета Наталья Костенко («Единая Россия»).

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы подавали поправку, чтобы деньги на кешбэк были выделены в масштабе 10 млрд, надо уточнить. Но просто Минфин сейчас свернул все расходы, все поправки, которые были распределены по этому блоку для того, чтобы потом Минэк смог их уже из по-своему распределить заново. Поэтому, они пока будут стоять в резерве Минфина без распределения до того момента, когда в дальнейшем, после того, как примут дела от Ростуризма, Минэк вступит в свои полномочия и тогда уже будет определять, на что пойдут деньги», — сказала депутат.

По ее словам, комитет на прошедшем заседании зафиксировал свою принципиальную позицию у представителя Минэкономразвития РФ.

«Было письмо от комитета и от меня лично на министра, потому что именно благодаря участию министра в свое время появился детский кешбэк и сейчас у нас есть поручение Голиковой (Татьяны Голиковой — вице-премьера), поручение президента для того, чтобы детский кешбэк был. Мы считаем, что даже если наша поправка сейчас пройдет, то мы зафиксировали свою позицию и будем держать на контроле именно вопрос выделения в дальнейшем при перераспределении этих денег», — пояснила Костенко.

Парламентарий не исключает, что средства на детский кешбэк могут быть выделены из Резервного фонда.

«То есть не в рамках бюджетной росписи, а просто отдельно в рамках меры поддержки», — добавила она.

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