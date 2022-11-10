Анкара, , 10:11 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал, что у него сложились доверительные отношения с президентом России Владимиром Путиным, сообщают 10 ноября турецкие СМИ.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Эрдоган рассказал, что без доверительных отношений с российским президентом было бы невозможным возобновление участия России в «зерновой сделке».

Турецкий лидер также заявил о намерениях продолжить телефонные переговоры с Путиным.

«Это политика лидеров, которую мы реализовали с уважаемым господином Путиным. Конечно же, без доверительных отношений это было бы невозможно», — сказал Эрдоган.

По его словам, на взаимном уважении и доверии основаны решения по всем вопросам, включая тему обороны и строительство атомных электростанций.