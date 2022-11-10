Пекин, 10 ноября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Власти Китая в этом году раскрыли более 1700 уголовных дел, связанных с нарушением авторских прав в Интернете и контрафакцией, на фоне усиления борьбы с такой незаконной деятельностью в рамках многочисленных кампаний, сообщает 9 ноября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Согласно заявлению министерства, в ходе этого процесса был ликвидирован ряд преступных сетей, которые производят и продают контрафактные товары, в попытке создать надежную среду для онлайн-бизнеса и покупок для предприятий и потребителей.

Китай продолжит борьбу с киберпреступлениями, связанными с нарушением интеллектуальной собственности и пиратством, которые ставят под угрозу жизнь и безопасность работы людей, заявило бюро по расследованию преступлений, связанных с продуктами питания и наркотиками при министерстве общественной безопасности Китая.

Будут предприняты решительные усилия по защите законных прав и интересов потребителей и различных субъектов рынка, а также по поддержанию рыночного порядка для честной конкуренции, добавили в бюро.