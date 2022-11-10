Бухарест, , 10:10 — REGNUM Румыния станет полноправным членом Шенгенской зоны таможенного и пограничного соглашения ЕС не позднее середины декабря текущего года. Об этом заявил спикер Палаты депутатов парламента Румынии Марчел Чолаку, передает 10 ноября бухарестский телевизионный канал B1.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам Чолаку, на сегодняшний день «абсолютное большинство государств ЕС заинтересовано в интеграции Бухареста в структуры Шенгена».

«Это позволит предотвратить сотни тысяч случаев миграции нелегалов и контрабанды товаров через восточные границы Объединенной Европы, — отметил, в частности, он. — Я не сомневаюсь, что уже через месяц Запад отменит последние ограничения для Румынии».

Напомним, ранее голосование в Европарламенте о вступлении Румынии и Болгарии в Шенгенское соглашение завершилось безрезультатно. Против участия Бухареста и Софии в этой структуре выступили Нидерланды.