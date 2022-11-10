Бухарест, 10 ноября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Румыния станет полноправным членом Шенгенской зоны таможенного и пограничного соглашения ЕС не позднее середины декабря текущего года. Об этом заявил спикер Палаты депутатов парламента Румынии Марчел Чолаку, передает 10 ноября бухарестский телевизионный канал B1.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

По словам Чолаку, на сегодняшний день «абсолютное большинство государств ЕС заинтересовано в интеграции Бухареста в структуры Шенгена».

«Это позволит предотвратить сотни тысяч случаев миграции нелегалов и контрабанды товаров через восточные границы Объединенной Европы, — отметил, в частности, он. — Я не сомневаюсь, что уже через месяц Запад отменит последние ограничения для Румынии».

Напомним, ранее голосование в Европарламенте о вступлении Румынии и Болгарии в Шенгенское соглашение завершилось безрезультатно. Против участия Бухареста и Софии в этой структуре выступили Нидерланды.