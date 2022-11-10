Новосибирск, , 10:18 — REGNUM В Новосибирске в этом году не будут заливать каток возле театра оперы и балета, который ежегодно подвергается критике. Об этом 10 ноября сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.

Проект главного катка у Новосибирского оперного театра Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова

«Мы проанализировали результаты голосования и пришли к выводу, что хотим в этом году отказаться от катка», — сказала Терешкова во время прямого эфира на НГС.

Она подчеркнула, что сейчас такое время, когда не очень хочется смеяться и не очень хочется, чтобы каток продолжали обсуждать по всей стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что форма катка, который несколько лет подряд заливали перед Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета, всё это время вызывала бурную реакцию не только новосибирцев.

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В ответ на критику в 2019 году Терешкова опубликовала фотографию катка и написала, что «настоящее искусство должно возбуждать».

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