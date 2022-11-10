Бангкок, , 10:11 — REGNUM Гражданин России Виктор Бут, отбывающий срок в американской тюрьме за незаконную торговлю оружием, сможет вернуться в Россию тогда, когда Вашингтон начнёт добросовестно вести переговоры об обмене заключёнными с российской стороной. Об этом заявил адвокат Бута Стив Зиссу.

Виктор Бут — российский предприниматель, осуждённый в 2012 году в США на 25 лет тюрьмы (сс) Drug Enforcement Administration

Читайте также: Посол РФ в США посетил в американской тюрьме гражданина России Бута

Он подчеркнул, что Бут является настоящим патриотом России и очень ждёт воссоединения со своей семьёй.

«Это произойдёт только тогда, когда Соединённые Штаты прекратят разглагольствовать о возвращении американцев домой и начнут вести переговоры добросовестно», — сказал в беседе с РИА Новости адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин России Виктор Бут был арестован в 2008 году в Таиланде по запросу США. Его обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. В 2012 году суд признал его виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооружённые силы Колумбии», которая в США отнесена к террористическим, и приговорил к 25 годам тюрьмы. Он сам своей вины не признал.

Ранее по теме: Отбывающий срок в тюрьме США Виктор Бут надеется вернуться домой

В октябре Бута в американской тюрьме посетил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат рассказал, что Бут пребывает в хорошем душевном и физическом состоянии, но «ему очень не хватает нормального общения». Дипломат добавил, что российское посольство приложит все усилия для того, чтобы ускорить возвращение гражданина РФ на родину.

Читайте ранее в этом сюжете: Осуждённый в США Виктор Бут передал пожелание российским военным