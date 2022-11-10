Адвокат назвал условие для возвращения Виктора Бута в Россию
Бангкок, 10 ноября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Гражданин России Виктор Бут, отбывающий срок в американской тюрьме за незаконную торговлю оружием, сможет вернуться в Россию тогда, когда Вашингтон начнёт добросовестно вести переговоры об обмене заключёнными с российской стороной. Об этом заявил адвокат Бута Стив Зиссу.
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Он подчеркнул, что Бут является настоящим патриотом России и очень ждёт воссоединения со своей семьёй.
«Это произойдёт только тогда, когда Соединённые Штаты прекратят разглагольствовать о возвращении американцев домой и начнут вести переговоры добросовестно», — сказал в беседе с РИА Новости адвокат.
Как сообщало ИА REGNUM, гражданин России Виктор Бут был арестован в 2008 году в Таиланде по запросу США. Его обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. В 2012 году суд признал его виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооружённые силы Колумбии», которая в США отнесена к террористическим, и приговорил к 25 годам тюрьмы. Он сам своей вины не признал.
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В октябре Бута в американской тюрьме посетил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат рассказал, что Бут пребывает в хорошем душевном и физическом состоянии, но «ему очень не хватает нормального общения». Дипломат добавил, что российское посольство приложит все усилия для того, чтобы ускорить возвращение гражданина РФ на родину.